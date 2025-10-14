 Aller au contenu principal
Chiffres-clés

Micron sous pression, New Street juge la valorisation élevée
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 17:21

Le titre Micron recule mardi matin à la Bourse de New York, les analystes de New Street Research ayant abaissé leur conseil à 'neutre' sur le fabricant de mémoires, avec un objectif de cours établi à 190 dollars.

A 11h10, l'action reculait de 1,8%, quand le Nasdaq cédait 0,8% dans le même temps.

Dans une note, New Street reconnaît que les fondamentaux du marché de la mémoire restent solides, notamment du côté de la demande pour les mémoires HBM ('high bandwidth memory') où l'offre demeure limitée, ce qui pourrait permettre au groupe américain de générer des résultats supérieurs aux attentes au cours des prochains trimestres.

Cependant, l'action Micron se négocie actuellement à des multiples élevés, ce qui conduit le cabinet de recherche indépendant à s'attendre à ce que ces bons résultats soient compensés par une contraction continue des multiples de valorisation, conformément aux cycles précédents, ce qui devrait se traduire de son point de vue par une performance boursière modérée à l'avenir.

Dans l'immédiat, New Street dit préférer TSMC, qui offre selon lui une exposition comparable à l'intelligence artificielle, mais avec un moindre risque de dévalorisation.


Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
191,9400 USD NASDAQ +2,61%
