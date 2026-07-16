Micron signe des accords avec Qualcomm et d'autres entreprises concernant des composants de puces automobiles basés sur l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Micron Technology MU.O a signé jeudi des accords à long terme avec des équipementiers automobiles, notamment le concepteur de puces Qualcomm et le fabricant de produits audio Harman, afin de s'assurer un approvisionnement en composants de mémoire et de stockage qui alimentent les véhicules équipés d'intelligence artificielle.

Ces accords interviennent alors que le secteurs'efforce d'augmenter ses capacités de production pour répondre à la demande en forte hausse de puces mémoire, due à l'adoption rapide des outils d'IA.

Ces puces sont utilisées dans les centres de données, l’électronique grand public et les véhicules , où elles prennent en charge des fonctionnalités basées sur l’IA telles que les systèmes ADAS et les cockpits numériques.

Micron, le seul fabricant américain de puces mémoire à haute bande passante utilisées avec les processeurs d’IA de Nvidia, a également constaté cette demande exceptionnelle , ce qui lui a permis , ainsi qu’à ses concurrents SK Hynix 000660.KS et Samsung Electronics 005930.KS , de pratiquer des prix élevés.

Les accords conclus par le fabricant de puces, notamment avec les équipementiers automobiles Visteon, JOYNEXT, DENSO, Astemo et Hyundai Mobis, visent à garantir la stabilité de l’approvisionnement et des prix afin de faciliter la planification de la production et les investissements dans les futures plateformes automobiles avancées.

“À mesure que les véhicules deviennent de plus en plus "définis par le logiciel", les constructeurs automobiles ont besoin de plateformes technologiques qui combinent puissance de calcul, connectivité, mémoire et stockage de haute performance”, a déclaré Cristiano Amon, président-directeur général de Qualcomm.

Le directeur général de Micron , Sanjay Mehrotra, a déclaré en juin que la société avait signé 16 accords stratégiques avec des clients, car il s’attend à ce que la croissance tirée par les centres de données soit de plus en plus complétée par des fonctionnalités basées sur l’IA dans les smartphones, les PC haut de gamme, les applications automobiles et la robotique.