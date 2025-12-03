Micron se retire de l'activité "Crucial" dans le domaine des mémoires grand public

Le fabricant de mémoires Micron Technology MU.O a annoncé mercredi qu'il avait décidé de se retirer de son activité grand public "Crucial", y compris la vente des produits de marque grand public de l'unité aux détaillants, aux e-tailers et aux distributeurs dans le monde entier.