Micron s'envole après des résultats positifs grâce à l'essor de la demande de puces d'IA
information fournie par Reuters 18/12/2025 à 10:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 décembre -

** Les actions de Micron Technology MU.O augmentent de 9,4 % à 246,6 $ avant le marché

** Le fabricant de puces mémoire prévoit un bénéfice par action ajusté de 8,42 $ au deuxième trimestre, contre des estimations de 4,78 $, et un chiffre d'affaires de 18,70 milliards de dollars, contre des estimations de 14,20 milliards de dollars

** Le fabricant cite une forte demande et des prix élevés pour les puces mémoire à large bande passante utilisées dans le matériel d'IA.

** Tant que la musique de l'IA est jouée, nous pensons que cela va continuer à se produire... tout au long de CY26 et probablement CY27" - Morgan Stanley

** Les plans d'investissement pour 2026 sont relevés à 20 milliards de dollars, contre une estimation de 18 milliards de dollars

** 39 courtiers l'évaluent à "acheter" ou plus, 6 à "conserver" et 1 à "vendre" ou moins; PT médian de 270 $ - données compilées par LSEG

** Les actions MU ont plus que doublé de valeur depuis le début de l'année, à la dernière clôture

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
225,5200 USD NASDAQ -3,01%
