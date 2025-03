Micron: rentabilité fortement améliorée au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 09:15









(CercleFinance.com) - Micron Technology dévoile un BPA non GAAP de 1,56 dollar au titre de son deuxième trimestre comptable, contre 0,42 dollar un an auparavant, avec une marge opérationnelle non GAAP passée de 3,5% à 24,9% d'une année sur l'autre.



Les revenus du fabricant de puces ont augmenté de plus de 38% à 8,05 milliards de dollars, avec une 'exécution vigoureuse et une demande robuste en intelligence artificielle' qui ont soutenu un triplement des revenus de centres de données.



'Nous étendons notre leadership technologique avec le lancement de notre DRAM 1-gamma', met en avant son PDG Sanjay Mehrotra, qui se dit 'sur la bonne voie pour un chiffre d'affaires record et une rentabilité nettement améliorée sur l'exercice 2024-25'.



Concernant le trimestre en cours, le groupe de Boise (Idaho) anticipe un chiffre d'affaires trimestriel record de 8,8 milliards de dollars, à plus ou moins 200 millions près, ainsi qu'un BPA non GAAP de 1,57 dollar, à plus ou moins 10 cents.





