Micron prévoit un CA supérieur aux attentes au T1 grâce à l'IA
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 23:41

Micron Technology MU.O a annoncé mardi qu'il tablait sur un chiffre d'affaires du premier trimestre supérieur aux attentes, misant une demande en plein essor de matériel lié à l'intelligence artificielle (IA) afin de doper les ventes de ses puces mémoire avancées.

L'action du fabricant de puces a gagné plus de 2% dans les échanges après la clôture. Les perspectives optimistes de Micron pourraient contribuer au rally de Wall Street soutenu par l'IA.

Les efforts déployés pour créer les modèles d'IA les plus sophistiqués et développer les centres de données sur lesquels ils reposent ont stimulé la demande de puces mémoire à large bande passante (HBM) de Micron.

Une grande partie de la concurrence entre les plus grands fournisseurs de mémoire du monde - Micron, SK Hynix 000660.KS et Samsung 005930.KS - s'est concentrée autour de leur ambition de devenir des fournisseurs clés de Nvidia en raison de la position dominante de l'entreprise sur le marché.

Micron fournit l'interface HBM de certains des semi-conducteurs de Nvidia.

Micron prévoit un chiffre d'affaires de 12,50 milliards de dollars au premier trimestre, plus ou moins 300 millions de dollars, alors que les analystes estimaient en moyenne que ses ventes atteindraient 11,94 milliards, selon les données compilées par LSEG.

La HBM consiste à empiler les puces verticalement pour réduire la consommation d'énergie, ce qui permet de traiter de gros volumes de données et rend cette technologie très utile dans le développement de l'IA.

Au cours du quatrième trimestre fiscal, le chiffre d'affaires HBM de Micron a progressé pour atteindre près de 2 milliards de dollars, ce qui implique un niveau annuel de 8 milliards de dollars, a déclaré le directeur général Sanjay Mehrotra.

Micron table également sur une marge brute ajustée de 51,5%, bien supérieure aux estimations de 45,9%.

"La perspective d'une marge brute nettement plus élevée était le critère clé pour les investisseurs", a déclaré Kinngai Chan, analyste chez Summit Insights. "Les prix sont meilleurs que prévu."

Micron a enregistré un chiffre d'affaires de 11,32 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, dépassant les estimations de 11,22 milliards. Elle a également enregistré un bénéfice ajusté de 3,03 dollars par action au quatrième trimestre, lui aussi supérieur aux attentes.

(Reportage Arsheeya Bajwa à Bangalore, version française Benjamin Mallet)

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
166,4100 USD NASDAQ +1,09%
NVIDIA
178,4300 USD NASDAQ -2,82%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
TAIWAN SEMICON
17,2402 USD OTCBB 0,00%
