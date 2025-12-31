Chine: Rebond inattendu de l'activité manufacturière en décembre

Un employé travaille l'acier dans une usine de Hefei

L'activité manufacturière en Chine a ‍progressé de manière inattendue en décembre, après huit mois consécutifs de ‌repli, montre une enquête officielle publiée mercredi, alors même que ​les bénéfices enregistrés par les ⁠usines ont reculé le mois dernier à leur niveau le ⁠plus ‍bas en plus d'un an.

L'indice ⁠PMI manufacturier officiel s'est établi à 50,1 après 49,2 en ​novembre, repassant au-dessus du seuil de 50 qui sépare contraction et ⁠expansion de l'activité.

Le consensus ​ressortait à 49,2.

Des données distinctes ​publiées mercredi ​montrent que l'activité du secteur des ​services a ⁠repris sa croissance en décembre, après avoir connu en novembre son premier déclin depuis près de ‌trois ans.

L'indice PMI des services s'est établi à 50,2, contre 49,5 en novembre, selon le Bureau national des statistiques (BNS).

(Joe Cash; version française ‌Jean Terzian)