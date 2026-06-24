Micron prévoit de solides résultats trimestriels grâce à la forte hausse de la demande en puces mémoire

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* Micron prévoit une forte demande en puces mémoire grâce à la croissance des dépenses dans le domaine de l'IA

* Les contraintes d'approvisionnement devraient perdurer pendant au moins deux ans

* Micron prévoit des dépenses d'investissement d'environ 10 milliards de dollars au quatrième trimestre

(Refonte des paragraphes 1 à 7, ajout d'un commentaire d'analyste, de détails sur les dépenses des clients et du contexte) par Zaheer Kachwala et Anhata Rooprai

Micron MU.O a annoncé mercredi des prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires trimestriels nettement supérieurs aux attentes et a indiqué que ses clients s’étaient engagés à dépenser 22 milliards de dollars pour s’assurer un approvisionnement futur en puces mémoire, ce qui a fait bondir son action de 12 % dans les échanges après clôture.

Ces prévisions – ainsi que les résultats du troisième trimestre, qui ont dépassé les estimations de Wall Street – soulignent à quel point les pénuries liées à l’IA obligent les clients de Micron exploitant des centres de données à grande échelle, ainsi que d’autres acheteurs de puces, à financer des capacités supplémentaires, des initiatives qui sont en train de redéfinir le marché de la mémoire.

Micron, qui est le seul fabricant américain de puces mémoire haut de gamme utilisées avec les processeurs d’IA de Nvidia, a vu la demande pour ces puces HBM dépasser de loin sa capacité de production. “Nous prévoyons que les conditions de resserrement persisteront au-delà de l’année civile 2027 en raison de la demande liée à l’IA dans tous les segments, conjuguée à des contraintes structurelles d’approvisionnement”, a déclaré Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron, dans le communiqué préparé par la société. Le cours de l’action Micron a plus que triplé cette année, malgré une chute de 13 % mardi dans le cadre d’une vague de ventes généralisée.

Le fabricant de puces a également présenté une réorientation de son modèle économique visant à rendre la demande moins cyclique. Les 22 milliards de dollars d’engagements proviendront de 16 accords stratégiques signés par Micron avec des clients, couvrant les marchés des centres de données, des produits grand public et de l’automobile, et comportant des engagements “take-or-pay”, des dépôts en espèces et des prix planchers destinés à garantir l’approvisionnement et à protéger les marges. Micron a également indiqué que les obligations de performance restantes – un indicateur clé des revenus futurs contractuels – pour les accords clients conclus à ce jour s’élèvent à environ 100 milliards de dollars.

DES CONTRAINTES D’APPROVISIONNEMENT QUI DEVRAIENT DURER

Micron, fournisseur clé des processeurs d’IA NVDA.O de Nvidia, a tiré profit de la ruée des fabricants de puces et de serveurs d’IA pour s’assurer un approvisionnement limité. “L’ampleur et l’échelle du développement de l’IA ont été sous-estimées à chaque étape, et la mémoire continuera de se négocier à des prix élevés en raison des contraintes d’approvisionnement”, a déclaré Daniel Newman, directeur général du cabinet d’études technologiques Futurum Group. Lesprincipaux fabricantsde puces mémoire donnent la priorité à la mémoire à haute bande passante pour répondre à la demande en IA , ce qui oblige les fabricants d’électronique grand public à se battre pour s’assurer un approvisionnement en mémoire conventionnelle et fait grimper les prix des produits. M. Mehrotra a ajouté que la société ne savait pas quand l’offre de mémoire serait en mesure de rattraper la demande croissante. “Tout assouplissement de l’offre pourrait en réalité avoir un effet baissier pour Micron. Le scénario haussier repose sur la pénurie; dès que l’offre commencera à se redresser, le pouvoir de fixation des prix sera la première chose menacée”, a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

HAUSSE DES DÉPENSES

Micron a déclaré qu’elle comptait augmenter le rendement de son capital, tout en investissant massivement dans l’extension de ses infrastructures afin de répondre à une demande en forte hausse.

La société prévoit des dépenses d’investissement d’environ 10 milliards de dollars au quatrième trimestre, alors que les analystes tablent sur 8,89 milliards de dollars. Par ailleurs, mercredi, SK Hynix 000660.KS a annoncé son intention de lever jusqu’à 29,4 milliards de dollars via une introduction en bourse aux États-Unis.

Micron a annoncé un chiffre d’affaires de 41,46 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant largement les estimations de 35,85 milliards de dollars.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 25,11 dollars par action, contre des estimations de 20,78 dollars par action.

Micron prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice par action ajusté de 31 dollars, à ± 1 dollar près, contre des estimations de 25,84 dollars par action.