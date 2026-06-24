Micron prévoit de solides résultats trimestriels grâce à la forte hausse de la demande de puces mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Micron prévoit une forte demande en puces mémoire grâce à la croissance des dépenses dans l'IA

* Les contraintes d'approvisionnement devraient perdurer pendant au moins deux ans

* Micron prévoit des dépenses d'investissement d'environ 10 milliards de dollars au quatrième trimestre

(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action, ajout d'informations contextuelles sur la performance boursière, de détails et de commentaires d'analystes) par Zaheer Kachwala et Anhata Rooprai

Micron Technology MU.O a annoncé mercredi des résultats trimestriels supérieurs aux estimations de Wall Street, indiquant que les investissements massifs dans les infrastructures liées à l'IA stimuleront une forte demande en puces mémoire , ce qui a fait grimper le cours de l'action de plus de15 % en séance prolongée.

La société table sur un chiffre d’affaires de 50 milliards de dollars au quatrième trimestre, à ± 1 milliard de dollars près, contre une estimation moyenne des analystes de 43,58 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Ces résultats et ces prévisions montrent à quel point la croissance explosive de l’IA générative a transformé des produits tels que la mémoire à bande passante élevée (HBM) en composants essentiels pour les centres de données à grande échelle.

Ces résultats solides viennent s’ajouter à une remontée du cours de l’action qui a permis à Micron d’entrer dans le « clubtrès fermé des entreprises à 1 000 milliards de dollars » plus tôt cette année, grâce à son activité de puces mémoire.

Le titre a plus que triplé cette année, malgré une chute de 13 % mardi dans le cadre d’une vague de ventes généralisée.

DES CONTRAINTES D'APPROVISIONNEMENT QUI DEVRAIENT DURER

Micron, fournisseur clé des processeurs d’IA NVDA.O de Nvidia, a profité de la ruée des fabricants de puces d’IA et de serveurs pour s’assurer un approvisionnement limité.

Micron, seul fabricant américain de puces mémoire haut de gamme, a vu la demande pour ses puces HBM dépasser de loin sa capacité de production, et les analystes s’attendent à ce que la demande reste supérieure à l’offre pendant les deux à trois prochaines années.

« L’ampleur et l’échelle du développement de l’IA ont été sous-estimées à chaque étape, et la mémoire continuera à se vendre à des prix élevés en raison des contraintes d’approvisionnement », a déclaré Daniel Newman, directeur général du cabinet d’études technologiques Futurum Group.

Les principaux fabricants de puces mémoire donnent la priorité à la mémoire à haute bande passante pour répondre à la demande liée à l’IA , ce qui oblige les fabricants d’électronique grand public à se démener pour s’approvisionner en mémoire conventionnelle et fait grimper les prix des produits.

« Nous prévoyons que les conditions de resserrement persisteront au-delà de l’année civile 2027, en raison de la demande générée par l’IA dans tous les segments, conjuguée à des contraintes structurelles d’approvisionnement », a déclaré Sanjay Mehrotra, directeur général de Micron, dans un communiqué préparé par l’entreprise.

«Même si nous prévoyons une amélioration progressive de l’offre du secteur en 2028, nous ne sommes actuellement pas en mesure de déterminer quand l’offre de mémoire pourra rattraper la demande croissante », a-t-il ajouté.

HAUSSE DES DÉPENSES

Micron a indiqué son intention d’augmenter le rendement de son capital, tout en investissant massivement dans l’extension de ses infrastructures afin de répondre à une demande en forte hausse.

La société prévoit des dépenses d’investissement d’environ 10 milliards de dollars au quatrième trimestre, tandis que les analystes tablent sur 8,89 milliards de dollars.

Les grandes entreprises technologiques devraient consacrer plus de 700 milliards de dollars aux infrastructures d’IA cette année, contre environ 400 milliards en 2025.

Elle a annoncé un chiffre d’affaires de 41,46 milliards de dollars au troisième trimestre, dépassant largement les estimations de 35,85 milliards de dollars.

La société a annoncé un bénéfice ajusté de 25,11 dollars par action, contre des estimations de 20,78 dollars par action.

Micron prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice par action ajusté de 31 dollars, à ± 1 dollar près, contre des estimations de 25,84 dollars par action.