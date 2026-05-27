Micron poursuit sa progression alors que Barclays relève son objectif de cours face à l'engouement pour la demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** L'action Micron Technology MU.O progresse de 9 % en pré-ouverture, prolongeant ainsi sa hausse après que la société a franchi la barre des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière lors de la séance précédente

** Barclays relève son objectif de cours sur le titre de 675 $ à 1 175 $; ce nouvel objectif implique une hausse de 31,2 % par rapport au dernier cours de clôture

** MU est devenu le symbole de l'essor des puces mémoire au cours de l'année écoulée, et son ascension montre que l'optimisme des investisseurs reste fort

** Barclays estime que la demande de puces mémoire pourrait continuer à dépasser l'offre jusqu'en 2027

** Le rival de Micron, SK Hynix 000660.KS , a également dépassé pour la première fois mercredi les 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière

** Depuis le début de l'année, le cours de l'action MU a plus que triplé