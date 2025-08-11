 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Micron: objectifs relevés pour le 4e trimestre
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 15:02

(Zonebourse.com) - Micron Technology fait part d'un relèvement de ses objectifs pour le quatrième trimestre de son exercice en cours (qui s'achèvera le 28 août prochain), de façon à refléter 'l'amélioration des prix, en particulier dans le domaine de la DRAM, et une exécution solide'.

Le fabricant de semiconducteurs basé en Idaho table désormais sur un BPA ajusté (non GAAP) à 2,85 dollars (à plus ou moins 0,07 dollar), contre 2,50 dollars (à plus ou moins 0,15 dollar) en estimation précédente.

De même, Micron anticipe maintenant une marge brute ajustée de 44,5% (à plus ou moins 0,5%) pour des revenus attendus à 11,2 milliards de dollars (à plus ou moins 100 millions), et non plus 42% et 10,7 milliards respectivement.

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
123,7368 USD NASDAQ +4,08%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

