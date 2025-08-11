Micron: objectifs relevés pour le 4e trimestre
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 15:02
Le fabricant de semiconducteurs basé en Idaho table désormais sur un BPA ajusté (non GAAP) à 2,85 dollars (à plus ou moins 0,07 dollar), contre 2,50 dollars (à plus ou moins 0,15 dollar) en estimation précédente.
De même, Micron anticipe maintenant une marge brute ajustée de 44,5% (à plus ou moins 0,5%) pour des revenus attendus à 11,2 milliards de dollars (à plus ou moins 100 millions), et non plus 42% et 10,7 milliards respectivement.
Valeurs associées
|123,7368 USD
|NASDAQ
|+4,08%
