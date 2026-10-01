Micron : l'IA transforme le cycle de la mémoire

Des produits Micron (Crédits: Micron)

Micron Technology a largement dépassé les attentes au quatrième trimestre et livré des perspectives supérieures au consensus pour le début de son nouvel exercice. Mais au-delà des chiffres, le fabricant américain de mémoires affiche une visibilité rarement observée dans cette industrie historiquement cyclique. Porté par l'explosion des besoins liés à l'intelligence artificielle, le groupe s'attend désormais à un marché encore plus tendu en 2027 et 2028.

Micron prévoit un chiffre d'affaires de 61,5 milliards de dollars pour son premier trimestre, avec une marge de variation de 1,5 milliard, contre 57,02 milliards attendus par les analystes selon LSEG. Le fabricant américain anticipe également un bénéfice ajusté de 38,15 dollars par action, à plus ou moins 1 dollar près, supérieur au consensus de 35,40 dollars. Des perspectives qui prolongent un quatrième trimestre déjà largement supérieur aux attentes, marqué par 54,23 milliards de dollars de revenus et un bénéfice ajusté de 33,42 dollars par action.

Un marché de la mémoire qui se tend encore

L'essor de l'IA générative continue de bouleverser l'équilibre du marché de la mémoire. Les accélérateurs destinés aux centres de données nécessitent d'importantes quantités de mémoire à haute bande passante, ou HBM, dont Micron est l'un des trois principaux fabricants mondiaux. Cette demande absorbe une part croissante des capacités de production et contribue, en parallèle, à limiter l'offre disponible pour les mémoires DRAM plus conventionnelles.

La dynamique pourrait se prolonger bien au-delà de 2026. Micron estime désormais que l'équilibre entre l'offre et la demande sera encore plus tendu en 2027 et 2028 qu'il ne l'est actuellement. Le groupe anticipe notamment une croissance des livraisons de bits DRAM limitée au début de la vingtaine en pourcentage sur ces deux années, alors que les besoins liés à l'IA continuent de progresser.

La HBM reste au coeur de cette équation. La grande majorité de la production HBM de Micron pour 2027 est déjà sous contrat, à des prix sensiblement supérieurs à ceux de 2026. Le groupe poursuit parallèlement la montée en puissance de sa HBM4 et travaille avec Nvidia sur NVHBM, présentée comme la première implémentation personnalisée de HBM4E destinée aux prochaines générations de GPU et aux plateformes NVLink Fusion. Needham souligne que la croissance de la HBM s'accompagne désormais d'un rapprochement de ses marges avec celles de la DRAM conventionnelle.

Une visibilité inhabituelle pour une industrie cyclique

La transformation ne se limite toutefois pas à la demande. Micron cherche également à réduire son exposition aux violentes fluctuations qui caractérisent historiquement le marché de la mémoire grâce à ses Strategic Customer Agreements, ou SCA. Le groupe en compte désormais 26, contre 16 au trimestre précédent. Ces contrats devraient représenter plus de 35% de son chiffre d'affaires jusqu'en 2030, pour environ 150 milliards de dollars d'obligations de performance restantes. Environ trois quarts des revenus associés disposent déjà d'un cadre de prix défini, généralement sous la forme de fourchettes comprenant un plancher et un plafond.

Surtout, plus de 75% de la production prévue pour l'exercice 2027 est déjà engagée auprès des clients, tandis que certaines discussions commerciales portent désormais sur 2028 et au-delà. Des accords ont même été prolongés jusqu'en 2031. "Ce niveau de visibilité à terme est sans précédent", estiment les analystes de JPMorgan, qui considèrent que ces contrats peuvent installer durablement les marges de Micron à des niveaux supérieurs à ceux observés lors des précédents cycles. La banque souligne également que les nouveaux accords sont négociés sur la base des prix actuellement élevés du marché.

Cette visibilité pourrait enfin se traduire par un changement majeur dans l'allocation du capital. Micron prévoit d'atteindre son niveau de trésorerie cible au cours du premier trimestre fiscal avant de restituer progressivement son excédent de liquidités aux actionnaires, principalement par des rachats d'actions. UBS estime ainsi que le groupe pourrait racheter environ 30% de son capital au cours des deux prochaines années selon ses projections de flux de trésorerie. Pour Wedbush, la combinaison d'une offre durablement contrainte, de ventes davantage sécurisées par des contrats de long terme et d'un programme de retour de capital distingue désormais ce cycle des précédents, même si l'industrie de la mémoire conserve par nature son caractère cyclique.

Une chute malgré tout

Malgré des résultats solides et des analystes qui ne cachent pas leur confiance dans la capacité de Micron à maintenir une rentabilité élevée, le marché semble plus difficile à convaincre sur ce point précis. C'est notamment l'annonce d'une marge brute de 87% ce trimestre, qui devrait légèrement reculer à 86,25% au trimestre suivant, qui ravive les inquiétudes autour de la cyclicité du marché de la mémoire et, avec elles, la crainte d'une érosion progressive des marges. Le titre concède ainsi plus de 2% en séance.

UBS estime toutefois que ces inquiétudes autour de la cyclicité de la mémoire sont exagérées. La banque met notamment en avant la solidité des accords SCA conclus par Micron, qui devraient selon elle offrir une protection durable contre un éventuel retournement du marché.

"Nous pensons que ces accords [les fameux SCA] se révéleront plus durables que ne le craignent de nombreux investisseurs, car la plupart sont structurés de manière telle que les prix devraient baisser de bien plus de 70% pour que les clients envisagent de s'en retirer, une évolution qui ne se produirait probablement pas avant C2030, voire jamais."

Au-delà de la question des marges, UBS souligne également les perspectives de retour de capital aux actionnaires. Micron devrait prochainement atteindre son objectif de trésorerie, ouvrant ainsi la voie à une redistribution plus importante des liquidités excédentaires.

"Concernant le retour de capital, nous n'étions pas certains d'obtenir beaucoup d'informations supplémentaires, mais MU a suffisamment 'amené le cheval à l'abreuvoir' en indiquant qu'elle atteindra son niveau de trésorerie cible d'ici FQ1 et qu'elle cherchera ensuite à restituer toute la trésorerie excédentaire."

Cette seconde partie est particulièrement importante puisque l'entreprise devrait annoncer son prochain programme de rachat d'actions le 9 décembre. Une annonce très attendue par les analystes de Wedbush, qui anticipent "un programme de retour de capital d'une ampleur historiquement sans précédent".

En dépit de cette solide publication, l'action Micron perdait 1,7% dans les premiers échanges à New York jeudi, victime de prises de bénéfices après des gains de quelque 266% depuis le début de l'année.