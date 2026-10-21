Micron et le syndicat taïwanais signent un accord et se retirent de la médiation

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(Mises à jour tout au long de l'article pour ajouter des détails issus de la déclaration commune)

Micron Memory Taiwan et un syndicat représentant les salariés de son site de Taichung ont annoncé mercredi avoir signé un accord entre la direction et les salariés portant sur plusieurs points, ce qui a conduit les deux parties à se retirer de la médiation prévue le 22octobre.

Le communiqué commun n’a pas révélé les termes de l’accord, précisant que l’entreprise et le syndicat communiqueraient séparément les détails aux salariés concernés dans les prochains jours.

Basée dans l’Idaho, Micron MU.O , troisième fabricant mondial de puces mémoire, emploie environ 15.000 personnes à Taïwan, une base de production clé où elle fabrique des puces DRAM et des puces mémoire à large bande passante utilisées dans les serveurs d’IA.

Toute perturbation des activités de Micron à Taïwan pourrait affecter l’approvisionnement mondial en puces mémoire, déjà sous pression. L’essor de l’IA a profité aux fabricants de puces mémoire, notamment Micron, Samsung Electronics et SK Hynix, tout en renforçant les revendications des salariés qui réclament une part plus importante des bénéfices.

L'accord conclu avec le syndicat de Taichung, qui représente les salariés du plus grand site taïwanais de Micron, intervient la veille d'une grève d'avertissement d'une journée prévue par un autre syndicat représentant les salariés de Taoyuan, au sujet des primes et de la participation aux bénéfices.

Le syndicat de Taoyuan n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire visant à savoir s’il comptait toujours mener la grève prévue jeudi, qui devait coïncider avec les discussions de médiation.