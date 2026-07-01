Micron et GM signent un accord d'approvisionnement en semi-conducteurs pour les véhicules

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations issues du communiqué de presse et des paragraphes 2 à 5 du contexte)

Micron Technology MU.O et General Motors GM.N ont signé un accord d'approvisionnement à long terme portant sur des plateformes de mémoire et de stockage destinées à la production automobile, ont annoncé mercredi les deux entreprises.

En vertu de cet accord, GM s'assurera un approvisionnement en puces de mémoire et de stockage, tandis que les deux entreprises collaboreront au développement de technologies futures.

La forte hausse des investissements dans les centres de données basés sur l’IA a stimulé la demande de puces mémoire, ce qui a resserré l’offre et fait grimper les prix dans tous les secteurs, y compris celui de l’automobile.

Depuis décembre, les prix de la DRAM ont augmenté plus rapidement que prévu, avec une hausse d’environ 70 %, selon un rapport de S&P Global Mobility. La DRAM, ou mémoire vive dynamique, est un composant essentiel des serveurs qui alimentent le cloud computing, les bases de données et les charges de travail liées à l’IA.

Les puces mémoire sont également devenues un élément crucial de la production automobile, avec les systèmes avancés d’aide à la conduite et les systèmes d’infodivertissement très gourmands en énergie.

Selon GM, cet accord constitue une mesure proactive visant à préserver les maillons essentiels de sa chaîne d’approvisionnement, plutôt qu’une réponse à d’éventuelles perturbations opérationnelles.

Micron a déclaré que cet accord s’appuierait sur l’expansion de ses capacités de production aux États-Unis, notamment sur son usine de puces mémoire récemment modernisée en Virginie.

Le fabricant de puces a précisé que l’accord avec GM fait partie des 16 accords stratégiques avec des clients qu’il a présentés au cours de son troisième trimestre.