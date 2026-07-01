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Micron et General Motors renforcent leur partenariat avec un accord de long terme
information fournie par Zonebourse 01/07/2026 à 17:21

Micron Technology et General Motors ont conclu un accord d'approvisionnement à long terme portant sur la fourniture de puces de mémoire et de stockage destinées aux véhicules du constructeur américain. Ce partenariat permettra à General Motors de sécuriser l'accès à des composants devenus stratégiques, tandis que les deux groupes travailleront conjointement au développement de futures technologies. L'accord s'inscrit dans un contexte de forte tension sur le marché des semi-conducteurs, alimentée par la demande croissante liée à l'intelligence artificielle.

L'essor des centres de données dédiés à l'IA a fortement accru les besoins en mémoire, entraînant une hausse des prix et un resserrement de l'offre. Selon S&P Global Mobility, les prix de la mémoire DRAM ont progressé d'environ 70% depuis décembre. Ces composants sont également de plus en plus essentiels dans l'industrie automobile, où les systèmes avancés d'aide à la conduite et les plateformes d'infodivertissement nécessitent des capacités de mémoire toujours plus importantes.

General Motors précise que cet accord vise avant tout à renforcer la résilience de sa chaîne d'approvisionnement, sans répondre à des difficultés immédiates. De son côté, Micron s'appuiera sur l'expansion de ses capacités de production aux États-Unis, notamment grâce à son usine modernisée en Virginie. Le groupe indique que ce contrat fait partie des seize accords stratégiques avec des clients évoqués lors de la publication de ses derniers résultats trimestriels.

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