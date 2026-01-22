Micron en hausse ; William Blair initie la couverture avec 'outperform' (surperformance)

22 janvier - ** Les actions du fabricant de puces mémoires Micron Technology MU.O augmentent de 2,5 % à 398,65 $ avant le marché

** William Blair initie la couverture avec une notation "outperform"; déclare que la société est positionnée comme un bénéficiaire majeur de l'actuel boom de l'IA, qui a fortement stimulé la demande de mémoire et fait grimper les prix alors que l'offre peine à rattraper la demande

** La société de courtage prévoit que MU augmentera son BPA ajusté de plus de 275 % au cours des deux prochaines années

** Elle ajoute qu'elle prévoit que le chiffre d'affaires des mémoires à large bande augmentera de 164 % au cours de l'exercice 2026 et de 40 % au cours de l'exercice 2027

** La société de courtage indique que les investisseurs doivent tenir compte de la concurrence de Samsung dans le domaine de la mémoire à large bande (HBM)

** La société de courtage ajoute qu'une grande partie du FCF est investie dans l'expansion de la capacité des usines, ce qui indique que les fournisseurs d'équipement de semi-conducteurs peuvent capter une quantité importante de valeur et potentiellement réduire la rentabilité globale de MU

** La note moyenne des 46 analystes couvrant MU est "buy" et leur PT médian est de $350 - données compilées par LSEG

** En 2025, l'action MU a plus que triplé par rapport à l'indice Philadelphia SE Semiconductor Index .SOX qui a progressé de 42%.