Micron en hausse après que Mizuho a relevé son estimation de prix en raison des vents favorables générés par l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
16 septembre - ** L'action du fabricant de puces mémoires Micron Technology MU.O a augmenté d'environ 1 % à 159,01 $ dans les échanges de pré-marché
** Mizuho relève son objectif de cours pour la société basée dans l'Idaho à 182 $ contre 155 $, citant la capacité potentielle de Micron à capitaliser sur le marché croissant de l'intelligence artificielle, en particulier avec sa mémoire haute performance appelée HBM
** Nous pensons que MU reste bien positionné avec des nœuds de mémoire dynamique à accès aléatoire à la pointe de la technologie, ce qui permet de réduire les coûts tout en restant discipliné en ce qui concerne les mises en service de plaquettes - Mizuho
** 35 des 44 analystes considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, huit comme "conservée" et un comme "vendue"; le PT médian est de 150 $ - données compilées par LSEG
** L'action de Micron est en hausse de 87,5 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer