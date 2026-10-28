Micron en hausse alors que la forte progression des bénéfices de SK Hynix témoigne d'une demande soutenue en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** Le fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O a progressé de 4,61 % à 971,54 dollars, après les bons résultats annoncés par son concurrent SK Hynix

** La société sud-coréenne SK Hynix 000660.KS SKHY.O a annoncé une multiplication par plus de sept de son bénéfice trimestriel

** Ces résultats témoignent d’une demande inébranlable en infrastructures d’IA, qui a fait grimper les prix des puces mémoire

** Les fabricants de puces mémoire ont profité de cette forte hausse de la demande, alors même que les investisseurs s’inquiètent de savoir si ces dépenses colossales généreront des rendements suffisants

** MU se négocie à 5,09 fois le bénéfice par action prévu pour les 12 prochains mois, contre 2,95 fois pour son concurrent SK Hynix sur la même période, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de l’évolution de la séance, MU a plus que triplé depuis le début de l’année, surperformant la hausse de 62% enregistrée par l’indice Philadelphia SE Semiconductor

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** Dans le même temps, son principal concurrent, Samsung Electronics 005930.KS , a progressé d’environ 9% en début de séance