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Micron dévoile un laboratoire de recherche sur les mémoires pour l'IA d'une valeur de 10 milliards de dollars à Boise
information fournie par Reuters 20/08/2026 à 15:43
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Micron Technology MU.O a annoncé jeudi son intention d'investir 10 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie dans son nouveau laboratoire de recherche situé à Boise, dans l'Idaho, afin de faire progresser les technologies de mémoire, de développer des systèmes informatiques et de soutenir la fabrication future de puces.

Les grands fabricants de puces mémoire tels que Micron, Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS ont profité d’une forte hausse de la demande liée à l’expansion rapide des infrastructures d’intelligence artificielle.

Voici quelques détails:

* Micron Research Labs réunira des clients, des universités, des pouvoirs publics et l’ensemble de l’écosystème des semi-conducteurs afin de réaliser des avancées décisives, a déclaré l’entreprise.

* Ce nouvel investissement s’ajoute aux plus de 250 milliards de dollars que Micron s’était engagée à consacrer séparément à la fabrication et à la R&D à travers les États-Unis.

* Le laboratoire sera relié au réseau de recherche et de technologie de Micron aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Inde, à Singapour et à Taïwan.

* L’adoption croissante des charges de travail liées à l’IA et le développement des infrastructures ont stimulé la demande en mémoire à haut débit, qui alimente rapidement en données les accélérateurs d’IA, ce qui en fait un composant essentiel de l’infrastructure informatique moderne.

* L’administration Trump a donné la priorité à la fabrication nationale de puces afin de réduire la dépendance vis-à-vis de l’étranger, de stimuler la production économique et de conserver son avance dans la course à l’IA.

* Micron prévoit de lancer la construction du site en 2027; celui-ci pourra accueillir des centaines de chercheurs et servir de cadre à des conférences et ateliers internationaux.

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