 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Micron bien orienté, des propos de broker en soutien
information fournie par Zonebourse 13/03/2026 à 14:38

Micron Technology gagne 3,1% en tout début de séance à Wall Street, aidé par Wedbush qui réaffirme son opinion "surperformance", avec un objectif de cours relevé de 320 USD à 500 USD, mettant en avant des prix dans le secteur qui évoluent, selon lui, bien au-dessus des attentes du groupe.

"Nous sommes confiants que nos chiffres précédents étaient trop bas et que, à la fois, les résultats du 2e trimestre et les objectifs pour le 3e trimestre se montreront bien supérieurs à nos prévisions révisées", affirme le broker.

Avec des volumes en progression et une action Micron se traitant en dessous de ce qu'il considère comme des multiples "typiques de pic de résultats", Wedbush ne voit pas de raison de changer sa vision positive du dossier (ou plus largement du secteur des mémoires).

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
423,7000 USD NASDAQ +4,53%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank