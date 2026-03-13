Micron bien orienté, des propos de broker en soutien
"Nous sommes confiants que nos chiffres précédents étaient trop bas et que, à la fois, les résultats du 2e trimestre et les objectifs pour le 3e trimestre se montreront bien supérieurs à nos prévisions révisées", affirme le broker.
Avec des volumes en progression et une action Micron se traitant en dessous de ce qu'il considère comme des multiples "typiques de pic de résultats", Wedbush ne voit pas de raison de changer sa vision positive du dossier (ou plus largement du secteur des mémoires).
