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Micron affirme avoir conclu un accord avec un syndicat taïwanais
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 08:22

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Micron Technology a annoncé mercredi avoir conclu un accord social avec le syndicat de Taichung, à Taïwan, les deux parties ayant convenu de se retirer de la procédure de médiation prévue pour le 22 octobre.

Basée dans l'Idaho, Micron emploie environ 15 000 personnes à Taïwan.

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