Micron affirme avoir conclu un accord avec un syndicat taïwanais

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Micron Technology a annoncé mercredi avoir conclu un accord social avec le syndicat de Taichung, à Taïwan, les deux parties ayant convenu de se retirer de la procédure de médiation prévue pour le 22 octobre.

Basée dans l'Idaho, Micron emploie environ 15 000 personnes à Taïwan.