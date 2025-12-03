Microchip Technology grimpe après l'amélioration de ses perspectives pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 décembre - ** Les actions du fabricant de puces Microchip Technology MCHP.O augmentent de 2,2 % à 57,95 $ avant le marché ** La société relève le BPA ajusté du 3ème trimestre à 40 cents, dans le haut de sa fourchette précédente de 34-40 cents

** Le chiffre d'affaires net devrait se situer dans le haut de sa fourchette précédente de 1,11 à 1,15 milliard de dollars

** Le directeur général Steve Sanghi déclare que les performances de l'entreprise sont désormais supérieures à celles prévues lors de l'annonce des prévisions initiales pour le troisième trimestre

** 19 des 27 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et huit à "vendre"; leur estimation médiane est de 75 $, selon les données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 1,1 % depuis le début de l'année, contre un gain de 43,6 % pour l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX .