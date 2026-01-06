Microchip Technology fait un bond en avant grâce à l'amélioration des perspectives de ventes au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier -

** Les actions du fabricant de puces Microchip Technology

MCHP.O augmentent de 3,25 % à 69,24 $ dans les transactions de pré-marché ** La société a relevé ses prévisions pour le chiffre d'affaires net du troisième trimestre lundi, aidée par la reprise des marchés finaux et des réservations importantes

** J.P. Morgan augmente le PT à 85$ de 77$, ce qui représente une hausse d'environ 27% par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage maintient sa position "surpondérée" sur l'action et déclare qu'à mesure que les revenus augmentent, elle s'attend à ce que Microchip démontre un fort effet de levier opérationnel dans son modèle d'entreprise

** « Nous nous attendons à ce que la société génère des synergies de revenus supplémentaires à partir des ventes complémentaires de produits analogiques, ce qui s'est avéré être une stratégie efficace dans le passé », déclare J.P. Morgan

** La société publiera ses résultats du troisième trimestre fiscal le 5 février

** Vingt-sept analystes estiment que l'action est "à l'achat" en moyenne; le prix médian est de 75,5 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, MCHP a augmenté de ~16,3% au cours des 12 derniers mois