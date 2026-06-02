Microchip Technology en hausse après des prévisions optimistes concernant le chiffre d'affaires des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 juin - ** Les actions de Microchip Technology MCHP.O , fabricant de puces embarquées, progressent de 5,5 % à 96,54 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit une hausse de 65 % de son chiffre d'affaires lié aux solutions pour centres de données en 2026, pour atteindre environ 500 millions de dollars

** MCHP prévoit une "accélération continue" de la demande, tirée par les centres de données et les applications liées à l'IA ** Le mois dernier, MCHP avait prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations, grâce à une forte demande de puces

** La société affirme que les hausses de prix prévues sur l'ensemble de son portefeuille de produits n'auront pas d'impact sur ses perspectives pour le trimestre en cours

** À la clôture d'hier, l'action MCHP affichait une hausse de 43,6 % depuis le début de l'année