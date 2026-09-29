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Mickaël Bonomo nommé président de La Française Finance Services
information fournie par AOF 29/09/2026 à 15:41

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(Zonebourse.com) - La Française Finance Services (LFFS), la plateforme de distribution cross-asset de La Française (filière de gestion d'actifs de Crédit Mutuel Alliance Fédérale), annonce la nomination de Mickaël Bonomo à sa présidence, effective depuis le 1er juillet 2026. Il rejoint aussi le comité exécutif de La Française.

Dans ses nouvelles fonctions, Mickaël Bonomo pilote l'ensemble de l'activité de distribution du groupe La Française, regroupant huit sociétés de gestion. Il a pour mission d'accélérer la collecte auprès des clientèles cibles, de renforcer les partenariats existants et d'accompagner le développement de l'offre sur les zones prioritaires du groupe, l'Europe et l'Asie.

Il compte plus de 25 ans d'expérience dans les secteurs de la finance et de l'assurance. Il débute sa carrière en 2001 dans les métiers de la prévoyance collective et de la retraite complémentaire. En 2008, il intègre Barclays Wealth Managers France comme directeur de l'activité commerciale épargne salariale. Il rejoint le groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale en 2010 où il occupe différents postes de direction dans le domaine de la distribution, dont les appels d'offres et les relations distributeurs pour Crédit Mutuel AM. En 2024, il devient second dirigeant effectif de Crédit Mutuel AM en charge des fonctions supports à la gestion.

Titulaire d'un Master en Management et Administration des Entreprises de l'IAE Paris Sorbonne Business School et d'une Maîtrise MASS (mathématiques appliquées et sciences sociales), Mickaël est également actuaire, membre de l'Institut des Actuaires, promotion 2018 du Centre d'Etudes Actuarielles.

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