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Michelin va fermer son site BFGoodrich dans l'Alabama
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 17:54

Michelin Amérique du Nord MICP.PA a annoncé jeudi son intention de mettre fin aux activités de production de son site BFGoodrich à Tuscaloosa, dans l'Alabama, le fabricant de pneumatiques citant des inefficacités structurelles en raison d'une baisse de la production.

"Les deux sites de production BFGoodrich aux États-Unis fonctionnent bien en-dessous de leurs capacités nominales, ce qui entraîne des inefficacités structurelles non soutenables à long terme", déclare le groupe dans un communiqué.

L'activité du site de Tuscaloosa, qui emploie 1.200 personnes, sera réduite par étapes à partir de début 2027 jusqu'à fin 2028, selon un communiqué, tandis que la quasi-totalité de la production de la marque BFGoodrich sera consolidée à l’usine de Fort Wayne, dans l’Indiana.

Michelin enregistrera une provision de l’ordre de 220 millions d’euros en charges non récurrentes dans ses résultats financiers consolidés pour l’exercice 2026, précise le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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