Michelin-Trois acquisitions dans les polymères composites aux USA

Michelin MICP.PA a annoncé mercredi que ses trois dernières acquisitions aux Etats-Unis doperaient de 35% le chiffre d'affaires de son activité "solutions polymères composites" (PCS), un des leviers de la diversification du groupe clermontois au-delà des pneumatiques.

Cooley Group, spécialiste des tissus enduits basé dans l'Etat de Rhode Island, Tex Tech Industries (tissus techniques) dont le siège se situe en Caroline du Nord et la société texane Flexitallic (joints), représentent à elles trois une valeur d'entreprise d'un milliard d'euros, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires et près de 2.000 salariés.

La division PCS constituera au premier trimestre de cette année un nouveau segment dans la communication financière du groupe.

Les trois opérations, très récentes - Cooley a été clôturée mi-janvier et Tex Tech et Flexitallic doivent l'être au premier semestre 2026 -, contribueront à l'objectif de Michelin de réaliser 20% de son chiffre d'affaires hors pneu en 2030, grâce aussi au développement des services et de la distribution.

(Reportage Gilles Guillaume)