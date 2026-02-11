 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Michelin-Trois acquisitions dans les polymères composites aux USA
information fournie par Reuters 11/02/2026 à 19:44

Michelin MICP.PA a annoncé mercredi que ses trois dernières acquisitions aux Etats-Unis doperaient de 35% le chiffre d'affaires de son activité "solutions polymères composites" (PCS), un des leviers de la diversification du groupe clermontois au-delà des pneumatiques.

Cooley Group, spécialiste des tissus enduits basé dans l'Etat de Rhode Island, Tex Tech Industries (tissus techniques) dont le siège se situe en Caroline du Nord et la société texane Flexitallic (joints), représentent à elles trois une valeur d'entreprise d'un milliard d'euros, 450 millions d'euros de chiffre d'affaires et près de 2.000 salariés.

La division PCS constituera au premier trimestre de cette année un nouveau segment dans la communication financière du groupe.

Les trois opérations, très récentes - Cooley a été clôturée mi-janvier et Tex Tech et Flexitallic doivent l'être au premier semestre 2026 -, contribueront à l'objectif de Michelin de réaliser 20% de son chiffre d'affaires hors pneu en 2030, grâce aussi au développement des services et de la distribution.

(Reportage Gilles Guillaume)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

MICHELIN
32,3700 EUR Euronext Paris -0,95%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank