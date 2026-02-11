 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Michelin, Rexel, EssilorLuxottica...Les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 11/02/2026 à 18:27

(AOF) - EssilorLuxottica

Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 28,491 milliards d'euros sur les douze mois, en croissance de +7,5 % par rapport à l'année précédente, ou de +11,2 % à taux de change constants.

Hermès

Le géant du luxe présentera ses résultats annuels.

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés rendra compte de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Legrand

Le spécialiste des infrastructures électriques annoncera ses résultats annuels.

Michelin

Malgré une baisse de ses volumes et des effets de change négatifs, Michelin a réussi à limiter la casse sur l'exercice 2025, grâce à sa stratégie de montée en gamme (mix-produit) et à la croissance des activités hors-pneus.

Neurones

Neurones a conclu l'exercice 2025 avec des revenus 857,2 millions d'euros, en croissance de 5,8%, ou de 5,1% en organique. Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,5%, ou +6,2% en organique, à 225 millions d'euros.

Rexel

Le résultat opérationnel 2025 est de 1,061 MdEUR, contre 845,9 MEUR en 2024, incluant des éléments exceptionnels (restructuration, dépréciation d'actifs, plus-values sur cessions).

Spie

SPIE a réalisé l'acquisition d'INVIZO en Slovaquie

TF1

Le groupe audiovisuel communiquera ses résultats annuels.

Unibail-Rodamco-Westfield

Le groupe coté d'immobilier commercial annoncera ses résultats annuels.

Automobile / Equipementiers
Valeurs du luxe

Valeurs associées

ESSILORLUXOTTICA
250,8000 EUR Euronext Paris +0,12%
HERMES INTL
2 120,0000 EUR Euronext Paris -0,19%
ICAPE HOLDING
6,5000 EUR Euronext Paris -0,61%
LEGRAND
144,6500 EUR Euronext Paris +2,92%
MICHELIN
32,3700 EUR Euronext Paris -0,95%
NEURONES
36,4000 EUR Euronext Paris -7,02%
REXEL
37,6500 EUR Euronext Paris +0,27%
SPIE
48,5800 EUR Euronext Paris +0,29%
TF1
8,0400 EUR Euronext Paris -1,59%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
96,9000 EUR Euronext Paris +0,83%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 11/02/2026 à 18:27:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank