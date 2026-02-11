Michelin, Rexel, EssilorLuxottica...Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - EssilorLuxottica
Le chiffre d'affaires du groupe s'est élevé à 28,491 milliards d'euros sur les douze mois, en croissance de +7,5 % par rapport à l'année précédente, ou de +11,2 % à taux de change constants.
Le géant du luxe présentera ses résultats annuels.
Icape
Le distributeur de cartes de circuits imprimés rendra compte de son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.
Le spécialiste des infrastructures électriques annoncera ses résultats annuels.
Malgré une baisse de ses volumes et des effets de change négatifs, Michelin a réussi à limiter la casse sur l'exercice 2025, grâce à sa stratégie de montée en gamme (mix-produit) et à la croissance des activités hors-pneus.
Neurones
Neurones a conclu l'exercice 2025 avec des revenus 857,2 millions d'euros, en croissance de 5,8%, ou de 5,1% en organique. Sur le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 6,5%, ou +6,2% en organique, à 225 millions d'euros.
Le résultat opérationnel 2025 est de 1,061 MdEUR, contre 845,9 MEUR en 2024, incluant des éléments exceptionnels (restructuration, dépréciation d'actifs, plus-values sur cessions).
SPIE a réalisé l'acquisition d'INVIZO en Slovaquie
Le groupe audiovisuel communiquera ses résultats annuels.
Le groupe coté d'immobilier commercial annoncera ses résultats annuels.
