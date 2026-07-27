Michelin: Résultat opérationnel meilleur que prévu au S1, objectifs confirmés

Des pneus Michelin

(Répétition du titre)

Michelin a ‌fait état lundi d'un résultat opérationnel supérieur aux attentes grâce à ses hausses ​de prix et à ses réductions de coûts, et confirmé à nouveau ses prévisions annuelles malgré les incertitudes provoquées par la guerre en Iran.

Le fabricant français ​de pneumatiques, qui a annoncé en mai jusqu'à 1.500 suppressions de postes en France puis en ​juin la fermeture d'un site aux Etats-Unis, ⁠a dégagé sur les six premiers mois de l'année un résultat opérationnel ‌des secteurs de 1,45 milliard d'euros, en hausse de 7% à périmètre et changes constants.

C'est supérieur au chiffre de 1,399 ​milliard attendu en moyenne par ‌13 analystes, selon un consensus publié sur le site ⁠internet de la société.

Le chiffre d'affaires du groupe a reculé lui de 2,6% à 12,7 milliards d'euros, l'impact positif de trois acquisitions dans les polymères et ⁠composites, marché moins ‌cyclique que l'automobile, étant éclipsé par un effet de changes ⁠négatif de -3,1%.

Michelin a confirmé son estimation de 400 millions d'euros de surcoûts ‌cette année liés au conflit au Moyen-Orient, notamment sur les dérivés ⁠du pétrole, et son hypothèse d'un baril à 100 ⁠dollars jusqu'à la fin ‌de 2026 - contre 70-80 dollars l'an dernier.

Malgré les incertitudes liées au conflit, le ​groupe clermontois vise toujours une hausse ‌de son résultat opérationnel des secteurs et un free cash flow avant M&A supérieur à 1,6 ​milliard d'euros en 2026.

"On aborde le second semestre avec confiance et lucidité", a dit la nouvelle directrice financière Bénédicte de Bonnechose, en poste depuis ⁠bientôt deux mois, au cours d'une téléconférence de presse.

"Lucidité tout d'abord parce qu'on évolue dans un environnement très instable, les tensions géopolitiques sont toujours là, le conflit au Moyen-Orient n'est pas solutionné, et parce qu'il y a également des incertitudes économiques qui en découlent."

(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité ​par Benoit Van Overstraeten)