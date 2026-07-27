Michelin-Résultat opérationnel meilleur que prévu au S1, objectifs confirmés

(Répétition du titre)

Michelin a fait état lundi d'un résultat opérationnel supérieur aux attentes grâce à ses hausses de prix et à ses réductions de coûts, et confirmé à nouveau ses prévisions annuelles malgré les incertitudes provoquées par la guerre en Iran.

Le fabricant français de pneumatiques, qui a annoncé en mai jusqu'à 1.500 suppressions de postes en Francepuis en juin la fermeture d'un site aux Etats-Unis, a dégagé sur les six premiers mois de l'année un résultat opérationnel des secteurs de 1,45 milliard d'euros, en hausse de 7% à périmètre et changes constants.

C'est supérieur au chiffre de 1,399 milliard attendu en moyenne par 13 analystes, selon un consensus publié sur le site internet de la société.

Le chiffre d'affaires du groupe a reculé lui de 2,6% à 12,7 milliards d'euros, l'impact positif de trois acquisitions dans les polymères et composites, marché moins cyclique que l'automobile, étant éclipsé par un effet de changes négatif de -3,1%.

Michelin a confirmé son estimation de 400 millions d'euros de surcoûts cette année liés au conflit au Moyen-Orient, notamment sur les dérivés du pétrole, et son hypothèse d'un baril à 100 dollars jusqu'à la fin de 2026 - contre 70-80 dollars l'an dernier.

Malgré les incertitudes liées au conflit, le groupe clermontois vise toujours une hausse de son résultat opérationnel des secteurs et un free cash flow avant M&A supérieur à 1,6 milliard d'euros en 2026.

"On aborde le second semestre avec confiance et lucidité", a dit la nouvelle directrice financière Bénédicte de Bonnechose, en poste depuis bientôt deux mois, au cours d'une téléconférence de presse.

"Lucidité tout d'abord parce qu'on évolue dans un environnement très instable, les tensions géopolitiques sont toujours là, le conflit au Moyen-Orient n'est pas solutionné, et parce qu'il y a également des incertitudes économiques qui en découlent."

(Reportage Gilles Guillaume et Mathias de Rozario, édité par Benoit Van Overstraeten)