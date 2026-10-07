Michelin ResiCare investit dans la chimie biosourcée

Michelin ResiCare, filiale du groupe Michelin spécialisée dans les résines de nouvelle génération, franchit une étape clé dans l'industrialisation de ses solutions durables. Dans le cadre de son projet DragonFly, l'entreprise annonce l'implantation de sa première ligne industrielle de production d'un monomère aromatique biosourcé sur le site d'Ajinomoto à Nesle dans la Somme.

Résultat d'un partenariat conclu en avril dernier avec Ajinomoto, ce projet vise à produire par voie fermentaire une molécule stratégique jusqu'ici issue exclusivement de la pétrochimie. Le procédé s'appuie sur un micro-organisme développé avec Alderys (groupe Givaudan), dont les performances ont été validées lors du projet antérieur BioImpulse.

Les estimations indiquent une réduction jusqu'à 96% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'équivalent pétrosourcé.

Les travaux ont démarré en mai 2026 sur le site de Nesle, pour une mise en service prévue au début du deuxième trimestre 2027.

Après le projet Cerisea (axé sur la production de 5-HMF), le projet DragonFly sécurise le second pilier nécessaire à la fabrication des résines de Michelin ResiCare. En réutilisant les infrastructures existantes et l'expertise en fermentation d'Ajinomoto, cette initiative consolide l'approvisionnement en matières premières clés et renforce la souveraineté industrielle européenne sur le marché de la chimie verte.