 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Michelin réorganise les activités de BFGoodrich aux Etats-Unis
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 17:51

Dans un bref communiqué de presse, Michelin a annoncé son intention de mettre fin progressivement aux activités de production de son site BFGoodrich à Tuscaloosa, en Alabama.

Le groupe clermontois précise que la baisse de l'activité sera effectuée par phase à partir du début de l'année prochaine et devrait s'achever d'ici la fin 2028. La quasi-totalité de la production de cette marque sera consolidée dans l'usine de Fort Wayne, dans l'Indiana.

Michelin explique sa décision par le fait que ces deux sites de production aux Etats-Unis fonctionnent bien en-dessous de leurs capacités nominales, ce qui entraîne des inefficacités structurelles non soutenables à long terme. La consolidation de la production à Fort Wayne permettra de créer une structure industrielle plus efficiente.

A Tuscaloosa, dont le site a été acquis en 1990, Michelin emploie environ 1 200 personnes.

Au niveau financier, une provision de l'ordre de 220 millions d'euros en charges non récurrentes dans ses résultats financiers consolidés pour l'exercice 2026.

Valeurs associées

MICHELIN
33,8900 EUR Euronext Paris +0,95%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
25,48 -4,21%
CAC 40
8 431,61 +0,55%
Pétrole Brent
74,73 +2,17%
SOITEC
112,25 +4,61%
TOTALENERGIES
69,27 -0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank