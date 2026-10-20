Michelin-Recul du CA à neuf mois avec la baisse des volumes

(Actualisé avec détails à partir du §2)

par Rihab Latrache et Mathias de Rozario

Michelin MICP.PA a fait état mardi d'une baisse de 0,5% à taux de changes constants de son chiffre d'affaires total sur les neuf premiers mois de l'année, le fabricant français de pneumatiques citant un effet volume défavorable et un impact change lié à la dépréciation du dollar américain face à l’euro.

Le groupe clermontois a enregistré un chiffre d'affaires de 19,18 milliards d'euros au 30 septembre 2026, contre 19,28 milliards à la même période l'année dernière.

À parités de change constantes, les ventes progressent de 1,0%, précise le groupe dans un communiqué.

Dans le reste du monde, dont le Moyen-Orient, Michelin affiche une demande de 7%, tandis qu'en Amérique du Nord et Centrale, le marché recule légèrement de 1% en raison notamment de la baisse du pouvoir d'achat.

Les volumes pneumatiques régressent de 0,8% avec la baisse des ventes en Première monte. Le Remplacement affiche toutefois des volumes en progression de 4% à la marque Michelin à fin septembre.

L'entreprise a fait état d'un effet prix-mix de 1,1%, reflétant les hausses de prix mises en place en réaction à l'augmentation des coûts des matières premières.

Par ailleurs, elle a confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)