 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Michelin-Recul du CA à neuf mois avec la baisse des volumes
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 18:56

Ajouter Boursorama à vos sources

(Actualisé avec détails à partir du §2)

par Rihab Latrache et Mathias de Rozario

Michelin MICP.PA a fait état mardi d'une baisse de 0,5% à taux de changes constants de son chiffre d'affaires total sur les neuf premiers mois de l'année, le fabricant français de pneumatiques citant un effet volume défavorable et un impact change lié à la dépréciation du dollar américain face à l’euro.

Le groupe clermontois a enregistré un chiffre d'affaires de 19,18 milliards d'euros au 30 septembre 2026, contre 19,28 milliards à la même période l'année dernière.

À parités de change constantes, les ventes progressent de 1,0%, précise le groupe dans un communiqué.

Dans le reste du monde, dont le Moyen-Orient, Michelin affiche une demande de 7%, tandis qu'en Amérique du Nord et Centrale, le marché recule légèrement de 1% en raison notamment de la baisse du pouvoir d'achat.

Les volumes pneumatiques régressent de 0,8% avec la baisse des ventes en Première monte. Le Remplacement affiche toutefois des volumes en progression de 4% à la marque Michelin à fin septembre.

L'entreprise a fait état d'un effet prix-mix de 1,1%, reflétant les hausses de prix mises en place en réaction à l'augmentation des coûts des matières premières.

Par ailleurs, elle a confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache et Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

MICHELIN
33,240 EUR Euronext Paris +0,88%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 838,49 -0,38%
Pétrole Brent
108,7 -0,44%
GENFIT
9 +8,30%
NANOBIOTIX
21,2 +12,47%
SOITEC
123,65 -3,74%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank