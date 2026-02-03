Michelin rachète Flexitallic et accélère dans les solutions composites polymères
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 18:02
Michelin annonce que l'acquisition de Flexitallic vise à développer son leadership dans le segment de l'étanchéité, en ligne avec la stratégie "Michelin in Motion 2030".
Cette opération doit accélérer la croissance de l'activité Polymer Composite Solutions, qui deviendra prochainement un segment de reporting spécifique dans la communication financière du groupe.
Basée à Houston, Flexitallic est un leader mondial des solutions d'étanchéité, fournissant des joints haute performance aux secteurs de l'énergie et de la chimie, avec des produits conçus pour des environnements extrêmes.
La société exploite 17 sites dans le monde, emploie environ 1 200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 220 millions de dollars en 2025.
L'acquisition élargira significativement le portefeuille de solutions d'étanchéité de Michelin et renforcera notamment son accès au marché de l'après-vente. La transaction, financée intégralement en numéraire pour un montant non communiqué, devrait être finalisée au premier semestre 2026, sous réserve des conditions habituelles et des autorisations réglementaires.
Michelin a progressé de 2,6% aujourd'hui à Paris et affiche une progression de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|32,2700 EUR
|Euronext Paris
|+2,61%
A lire aussi
-
Le groupe nordiste IDKIDS a été placé mardi en redressement judiciaire pour la plupart de ses marques en France, dont son enseigne phare de prêt-à-porter pour enfants Okaïdi, nouvelle illustration des difficultés du secteur de l'habillemement. La procédure devant ... Lire la suite
-
Alphabet prévoit une expansion majeure en Inde alors que les États-Unis durcissent les règles en matière de visas, selon Bloomberg News
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails et d'éléments de contexte) Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, ... Lire la suite
-
Le ministère public a requis mardi une peine de quatre de réclusion, dont un an ferme sous bracelet électronique, et cinq ans d'inéligibilité à l'encontre de Marine Le Pen lors du procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national. ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé la séance de mardi à l'équilibre alors que la semaine est marquée par de nombreux résultats d'entreprises, notamment des grandes banques qui pèsent lourd sur l'indice parisien. Le CAC 40 a perdu 0,02%, à 8.179,50 points, en baisse de ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer