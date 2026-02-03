 Aller au contenu principal
Michelin rachète Flexitallic et accélère dans les solutions composites polymères
information fournie par Zonebourse 03/02/2026 à 18:02

Le groupe de Clermont-Ferrand renforce sa position dans les solutions d'étanchéité industrielles et élargit son exposition à des marchés à forte valeur ajoutée.

Michelin annonce que l'acquisition de Flexitallic vise à développer son leadership dans le segment de l'étanchéité, en ligne avec la stratégie "Michelin in Motion 2030".

Cette opération doit accélérer la croissance de l'activité Polymer Composite Solutions, qui deviendra prochainement un segment de reporting spécifique dans la communication financière du groupe.

Basée à Houston, Flexitallic est un leader mondial des solutions d'étanchéité, fournissant des joints haute performance aux secteurs de l'énergie et de la chimie, avec des produits conçus pour des environnements extrêmes.

La société exploite 17 sites dans le monde, emploie environ 1 200 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 220 millions de dollars en 2025.

L'acquisition élargira significativement le portefeuille de solutions d'étanchéité de Michelin et renforcera notamment son accès au marché de l'après-vente. La transaction, financée intégralement en numéraire pour un montant non communiqué, devrait être finalisée au premier semestre 2026, sous réserve des conditions habituelles et des autorisations réglementaires.

Michelin a progressé de 2,6% aujourd'hui à Paris et affiche une progression de l'ordre de 14% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

MICHELIN
32,2700 EUR Euronext Paris +2,61%
