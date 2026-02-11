Michelin prévoit un rebond après une année 2025 plombée par les US

Le fabricant français de pneumatiques Michelin MICP.PA a annoncé mercredi s'attendre à un rebond de ses résultats en 2026 après une baisse en 2025 imputable aux Etats-Unis, qu'il s'agisse des volumes ou des surcoûts liés aux droits de douane.

Le résultat opérationnel des secteurs - automobile et deux-roues, transport routier et pneus de spécialités - devrait augmenter cette année, à périmètre et taux de change constants, après une baisse de plus de 14% l'an dernier à 2,9 milliards d'euros, supérieur cependant à un consensus d'analystes compilé par le groupe qui donnait 2,7 milliards.

Le chiffre d'affaires a aussi baissé de 4,4% à 26 milliards d'euros - soit un repli de 1,4% à changes constants -, supérieur là aussi à un consensus de 25,8 milliards.

Les volumes ont reculé de 4,7% sur l'exercice écoulé.

"80% de la baisse des volumes, c'est de la première monte Amérique du Nord agro et poids lourds", a dit le directeur financier Yves Chapot au cours d'une téléconférence.

Lors de la publication de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, Michelin avait déjà mis en garde contre un déclin du marché nord-américain des poids lourds à la suite du report d'une réglementation sur les émissions des véhicules aux Etats-Unis, peu propice au renouvellement des camions.

Michelin a également enregistré un impact de 230 millions d'euros sur ses coûts lié aux droits de douane mis en place par l'administration Trump, et s'attend en 2026 à un nouveau surcoût de 120 millions.

L'Amérique du Nord est le premier marché de Michelin, et si ses pneus sont produits localement, le groupe a malgré tout été affecté par ricochet par une hausse des prix de certains composants des pneus et par un stockage de pneumatiques à bas coût en prévision des changements douaniers.

Malgré un bénéfice net en repli de 12% à 1,7 milliard d'euros, Michelin a maintenu son dividende à 1,38 euro par action et annoncé un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à deux milliards d'euros sur la période 2026-2028 grâce à sa génération de trésorerie.

(Mathias de Rozario, avec Gilles Guillaume, édité par Augustin Turpin)