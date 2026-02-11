Michelin limite les dégâts en 2025
information fournie par Zonebourse 11/02/2026 à 18:19
En 2025, les revenus du groupe clermontois ont reculé de 4,4%, à parités courantes, à 26 milliards d'euros. En cause : le repli marqué des volumes de pneus (-4,7%), particulièrement sévère sur les marchés de la première monte.
A devises constantes, le résultat opérationnel des secteurs s'est établi à 2,9 milliards d'euros, soit une marge de 10,9%, en baisse de 1,5 point.
Pour 2026, la Compagnie générale des établissements Michelin anticipe un marché des pneumatiques stable, marqué par un léger déclin au premier semestre, puis un renforcement relatif des marchés de première monte B2B au second semestre.
Parallèlement, le groupe accélère sa croissance dans les "Polymer Composite Solutions", comme en témoignent les acquisitions annoncées depuis le début du mois de janvier, qui constitueront dès le premier trimestre 2026 un nouveau segment de reporting dans la communication financière.
Toujours sur 2026, le groupe vise une progression de son résultat opérationnel des secteurs à périmètre et change constants, et une génération de cash-flow libre avant fusions-acquisitions supérieure à 1,6 milliard d'euros.
Marquant sa confiance dans sa génération de trésorerie, Michelin a annoncé un programme de rachat d'actions pouvant atteindre 2 milliards d'euros sur la période 2026-2028.
