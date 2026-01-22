information fournie par Reuters • 22/01/2026 à 17:49

Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA MICP.PA :

* MICHELIN FINALISE L'ACQUISITION DU GROUPE COOLEY ET CRÉE UN LEADER MONDIAL DANS LE DOMAINE DES TISSUS INDUSTRIELS ENDUITS

* ACQUISITION FINANCÉE PAR LA TRÉSORERIE DISPONIBLE, PRÉSERVANT LA SOLIDE SITUATION FINANCIÈRE DE MICHELIN

(Rédaction de Gdansk)