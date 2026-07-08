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Michelin et Axens en discussions exclusives pour accélérer le déploiement d'une molécule biosourcée
information fournie par Reuters 08/07/2026 à 11:46

Michelin SCA MICP.PA :

* MICHELIN ET AXENS ENTRENT EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES POUR ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT D'UNE MOLÉCULE BIOSOURCÉE CLÉ POUR LA CHIMIE VERTE

* CAPACITÉS DISPONIBLES DÈS DÉBUT 2027

* PROGRAMME DE RESEARCH AND DEVELOPMENT MENÉ CONJOINTEMENT PAR MICHELIN RESICARE ET IFP ENERGIES NOUVELLES

* UNE PREMIÈRE UNITÉ SITUÉE À PÉAGE DE ROUSSILLON (FRANCE) ET D'UNE CAPACITÉ D'ENVIRON 3.000 TONNES PAR AN

Pour plus de détails, cliquez sur MICP.PA

(Rédaction de Gdansk)

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