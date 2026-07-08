Michelin et Axens en discussions exclusives pour accélérer le déploiement d'une molécule biosourcée

Michelin SCA MICP.PA :
* MICHELIN ET AXENS ENTRENT EN DISCUSSIONS EXCLUSIVES POUR ACCÉLÉRER LE DÉPLOIEMENT D'UNE MOLÉCULE BIOSOURCÉE CLÉ POUR LA CHIMIE VERTE
* CAPACITÉS DISPONIBLES DÈS DÉBUT 2027
* PROGRAMME DE RESEARCH AND DEVELOPMENT MENÉ CONJOINTEMENT PAR MICHELIN RESICARE ET IFP ENERGIES NOUVELLES
* UNE PREMIÈRE UNITÉ SITUÉE À PÉAGE DE ROUSSILLON (FRANCE) ET D'UNE CAPACITÉ D'ENVIRON 3.000 TONNES PAR AN
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(Rédaction de Gdansk)
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