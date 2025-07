Michelin: dévoile le pneu développé pour la Ferrari F80 information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 15:38









(CercleFinance.com) - Michelin annonce que son nouveau pneu MICHELIN Pilot Sport Cup 2 R K1 a été développé en un temps record de 15 mois pour équiper la Ferrari F80.



Ce pneu de série, conçu pour répondre aux exigences extrêmes de puissance, de couple et d'appui aérodynamique du véhicule, se distingue par des dimensions impressionnantes (285x30R20 à l'avant, 345x30R21 à l'arrière) et une technologie issue directement de la compétition.



Grâce à un recours poussé à la simulation dès la phase de pré-développement, notamment sur le simulateur dynamique de Ferrari à Maranello, Michelin a pu réduire de 20 à 30% le nombre de prototypes physiques, abaissant ainsi l'empreinte carbone du projet.



Le pneu intègre un mélange de gomme inédit, une carcasse radiale bicouches haute densité et des renforts d'épaule innovants, garantissant une adhérence exceptionnelle et une rigidité optimisée.



Fabriqué via le procédé C3M propre à Michelin, comparable à l'impression 3D pour la précision des matériaux, ce pneumatique assure une constance de production unique. Michelin souligne enfin que cette collaboration s'inscrit dans une démarche durable, l'usine des Gravanches à Clermont-Ferrand, où est produit ce pneu, étant neutre en carbone depuis 2019.





