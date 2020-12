Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Michelin-Barbara Dalibard succédera à Michel Rollier à la présidence Reuters • 07/12/2020 à 14:16









PARIS, 7 décembre (Reuters) - Michelin MICP.PA a annoncé lundi dans un communiqué que: * LE CONSEIL DE SURVEILLANCE ANNONCE LA DÉSIGNATION DE BARBARA DALIBARD COMME PRÉSIDENTE DU CONSEIL À L'ÉCHÉANCE DU MANDAT DE MICHEL ROLLIER À L'ISSUE DE LA PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Pour plus de détails, cliquez sur MICP.PA (Rédaction de Paris)

