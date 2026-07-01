Michelin achève l'acquisition de Tex Tech Industries

Le fabricant de pneumatiques a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Tex Tech Industries après avoir obtenu l'ensemble des autorisations réglementaires nécessaires.

Cette opération renforce l'activité Polymer Composite Solutions du groupe, à laquelle Tex Tech présente une forte complémentarité stratégique.

Financée sur la trésorerie disponible du groupe, l'acquisition préserve la solidité de sa situation financière. Il s'agit de la troisième opération de croissance externe réalisée cette année dans les Polymer Composite Solutions, après les rachats de Cooley Group en janvier et de Flexitallic en avril.

Fondée en 1904 dans le Maine, aux États-Unis, Tex Tech Industries conçoit et fabrique des textiles techniques et des tissus enduits destinés à des applications industrielles de niche. Ses produits sont notamment utilisés dans les systèmes de protection thermique des véhicules spatiaux, les matériaux ignifuges pour les fuselages et sièges d'avion, ainsi que dans les tissus sur mesure destinés aux applications composites.

L'entreprise emploie environ 300 personnes et exploite six sites de production, dont cinq aux États-Unis et un au Royaume-Uni. En 2025, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 128 millions de dollars.