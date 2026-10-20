Michelin accélère au troisième trimestre

Un pneu Michelin (crédit photo : Adobe Stock )

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du pneumaticien français s'élève à 19,2 milliards d'euros, enregistrant une progression de 1% à parités de change constantes et de 0,1% à périmètre et changes constants. L'activité a été marquée par une accélération au troisième trimestre ( 2,2% à parités de change constantes et 0,8% en organique).

Cette performance depuis le début de l'année reflète une baisse de 0,8% des volumes de pneus, principalement en raison de la faiblesse des ventes de première monte. Elle fait également ressortir un effet prix-mix positif de 1,1%, dont 1,6% d'effet mix grâce à la montée en gamme et à la marque Michelin. Enfin, l'effet périmètre a apporté 0,9% (consolidation de Cooley Group, Flexitallic et TecTech), alors que l'effet de change a pesé à hauteur de 1,6% en raison de la dépréciation du dollar américain au premier semestre.

Le détail des segments

Le chiffre d'affaires a reculé de 1%, à 10,4 milliards d'euros, sur neuf mois dans la division Consommateur (Automobile & Deux-Roues), mais a affiché un rebond de 2,2% au troisième trimestre.

Pour le segment Transport (Poids Lourds), les ventes se sont établies à 4,3 milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, sous l'effet de marchés difficiles. Le segment a toutefois montré des signes de redressement sur la période de juillet à septembre ( 1,7%).

Au niveau de l'activité Spécialités (Mines, Agricole, Infrastructure, Aviation), le chiffre d'affaires est ressorti à 3,3 milliards d'euros (-0,9% publié, mais 0,4% à périmètre comparable). La croissance a continué dans le secteur Minier et l'Aéronautique et a permis de compenser les tensions persistantes sur le marché Hors-la-route et l'Agricole.

Enfin, pour la division Polymer Composite Solutions, le chiffre d'affaires publié a bondi de 21,9% à 1,15 milliard d'euros, soutenu par les acquisitions. Hors effets de périmètre, l'activité recule de 2,7% en raison de la faiblesse temporaire du marché des Convoyeurs.

Michelin a confirmé ses objectifs annuels et vise une croissance de son résultat opérationnel des secteurs à taux de change et périmètre constants par rapport à 2025, ainsi qu'un cash-flow libre avant opérations de M&A supérieur à 1,6 milliard d'euros.