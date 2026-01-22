 Aller au contenu principal
Michelin a finalisé l'acquisition du groupe Cooley
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 17:58

Michelin a finalisé l'acquisition du groupe Cooley après avoir obtenu toutes les autorisations nécessaires à la transaction.

Cooley est reconnue pour son expertise dans les tissus enduits polymères haute performance.

Cooley conçoit et fabrique des solutions polymères innovantes et durables pour un large panel d'applications, notamment les dispositifs médicaux, l'étanchéité, la rétention d'eau et de produits chimiques, ainsi que d'autres solutions critiques environnementales.

L'entreprise emploie 300 personnes. Son activité est principalement basée en Amérique du Nord, où elle possède quatre usines (trois aux États-Unis et une au Canada).

Cooley a réalisé un chiffre d'affaires de 168 millions de dollars en 2025.

