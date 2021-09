Michel, 75 ans, veut augmenter ses revenus grâce à la Bourse

Investissez en Bourse selon votre profil : le cas de Michel, 75 ans. (© Cc Lara604/Flickr)

Il existe autant de manière de placer son épargne en Bourse que d'investisseurs. Pour aiguiller vos choix, Le Revenu a imaginé sept profils d'épargnants fictifs dans lesquels le plus plus grand nombre devrait se retrouver. Dans cet article, découvrez la problématique de Michel ainsi que notre sélection d'actions et de trackers pour son PEA.

À la retraite depuis quelques années, cet ancien commercial touche une pension largement suffisante pour couvrir toutes ses charges.

Mais, à 75 ans, Michel souhaiterait mettre à profit son important patrimoine pour augmenter ses revenus, avec deux objectifs en tête : financer de belles vacances à ses enfants et petits enfants et s'assurer des ressources suffisantes pour financer, le cas échéant, une future maison de retraite. Le tout sans entamer son capital, si possible.

5% de rendement

L'investissement en Bourse permet d'atteindre cet objectif, à condition de choisir les bons produits. Nous recommandons à Michel de réorienter son PEA, d'une valeur de 200.000 euros, vers des titres en meilleure adéquation avec ses projets.

Certaines actions versent d'importants dividendes, dont le rendement peut dépasser 5% par an. De quoi dégager des revenus importants sans avoir à toucher au capital investi.

Il peut viser une rémunération annuelle nette de 8.280 euros (5% de 200.000 euros moins 17,2% de prélèvements sociaux).

Dans cette optique, nous avons choisi six entreprises françaises qui devraient continuer à servir d'importants dividendes, certaines à un rythme semi-annuel, voire trimestriel.

Pour une diversification à l'international, quatre trackers offrant un rendement généreux complètent cette sélection. Il s'agit de fonds dits «de