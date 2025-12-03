Michael Saylor de Strategy en pourparlers avec MSCI, la menace d'exclusion de l'indice se profilant

Le fournisseur d'indices doit prendre une décision sur l'exclusion d'ici le 15 janvier

La suppression de Strategy pourrait entraîner d'importantes sorties de capitaux, selon JPMorgan

Michael Saylor, président de Strategy, déclare que l'exclusion de MSCI "ne fera aucune différence"

Michael Saylor, président de Strategy MSTR.O , la plus grande société de stockage de bitcoin s au monde, a déclaré à Reuters mercredi que sa société était en pourparlers avec MSCI au sujet d'une décision à venir sur l'exclusion de la société des indices du fournisseur d'indices.

MSCI MSCI.N a déclaré qu'il prévoyait de décider d'ici le 15 janvier s'il allait exclure les entreprises dont le modèle économique consiste à acheter des crypto-monnaies, craignant qu'elles ne ressemblent à des fonds d'investissement, qui ne sont actuellement pas éligibles à l'inclusion dans l'indice.

Les actions de Strategy ont chuté de plus de 37 % cette année, dépassant la baisse de 0,6 % du bitcoin sur l'année

BTC= , ce qui suggère que son plan de jeu consistant à vendre des actions et à accumuler des dettes pour acheter plus de crypto-actifs pourrait perdre son charme auprès des investisseurs.

Selon une estimation de JPMorgan, l'éventuel remaniement de MSCI pourrait entraîner des sorties de capitaux de l'ordre de 8,8 milliards de dollars si d'autres fournisseurs d'indices suivent l'exemple.

« CELA NE FERA AUCUNE DIFFÉRENCE », AFFIRME MICHAEL SAYLOR, PRÉSIDENT DE STRATEGY

Strategy fait actuellement partie des indices MSCI USA et MSCI World, qui attirent les investisseurs qui suivent les indices de référence par le biais de véhicules passifs tels que les ETF, ce qui stimule la demande pour l'action et sa valorisation.

JPMorgan a déclaré dans une note le mois dernier qu'une exclusion jetterait un doute sur les coûts de la société et sur sa capacité à lever des fonds et à contracter des dettes à l'avenir.

Interrogé lors d'une interview en marge d'un événement organisé par Binance à Dubaï, Michael Saylor a déclaré que la société était en pourparlers avec MSCI: « Nous sommes engagés dans ce processus », ajoutant qu'il n'était pas sûr que les chiffres de JPMorgan sur les sorties soient corrects.

"À mon avis, cela ne fera aucune différence", a-t-il déclaré à propos d'une éventuelle exclusion des indices de MSCI.

LA CHUTE DU BITCOIN FRAPPE DUREMENT STRATEGY

La chute du prix du bitcoin, qui a connu en novembre sa plus forte baisse mensuelle depuis la mi-2021 , a durement touché Strategy. Elle a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année lundi, annonçant jusqu'à 5,5 milliards de dollars de pertes, alors qu'elle prévoyait un bénéfice de 24 milliards de dollars un mois plus tôt.

Strategy fonctionne comme un trésor d'actifs numériques, un véhicule qui utilise une société cotée en bourse pour stocker des crypto-monnaies dans le but de capitaliser sur les pics et de permettre aux investisseurs plus prudents de s'exposer aux actifs plus risqués via des actions.

Les actions de Strategy ont augmenté de 2,1 % dans les échanges avant bourse mercredi, le sentiment du marché s'étant légèrement rétabli.

"Les actions seront volatiles, car la société repose sur le bitcoin amplifié. Si le bitcoin chute de... 30 %, 40 %, alors les actions vont chuter davantage, car elles sont conçues pour chuter", a déclaré M. Saylor à Reuters.

Strategy a actuellement un effet de levier de 1,11 et pourrait survivre à une chute de 95 % du prix du bitcoin, a déclaré M. Saylor.

Son succès fulgurant a entraîné une augmentation du nombre d'entreprises cotées en bourse qui suivent son modèle. Mais l'effondrement récent pourrait contraindre ces entreprises à vendre leurs participations, ce qui exercerait une pression à la baisse sur les prix.

MSCI propose d'exclure potentiellement les entreprises dont les actifs numériques représentent plus de la moitié de leurs actifs totaux.