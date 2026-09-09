Michael Page et Adecco profitent de propos de Deutsche Bank

Michael Page s'adjuge 2,9% à 210 GBX à Londres et Adecco gagne 1,3% à 23,5 CHF à Zurich, sur fond d'une note sectorielle de Deutsche Bank qui, tout en maintenant ses recommandations à "achat", relève ses objectifs de cours de 210 à 355 GBX et de 22 à 32 CHF, respectivement.

"La dynamique reste positive et, en moyenne, environ 50% des revenus de recrutement de notre ensemble de pairs ont renoué avec la croissance, contre environ 10% au 1er trimestre 2025", met en avant la banque allemande, ajoutant qu'en Europe, cette proportion atteint environ 77% chez Adecco et 60% chez Randstad.

Deutsche Bank ajoute que la croissance des revenus aux Etats-Unis s'est accélérée en rythme annuel, soutenue par une demande plus forte dans les secteurs de la fabrication, de la logistique, de l'informatique et de la santé. "Des taux d'intérêt plus élevés restent un risque, mais les perspectives à court terme restent solides", juge-t-elle.

"Le contexte allemand s'améliore également, avec des mesures de relance budgétaire et des réformes du marché du travail susceptibles de soutenir la demande au cours des 12 prochains mois", ajoute Deutsche Bank, qui pointe enfin de premiers signes de reprise visibles chez Randstad et Michael Page.