Michael Burry rejoint Minerva Investment Management en tant que conseiller principal pour un nouveau fonds axé sur les positions courtes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Michael J. Burry, célèbre pour avoir prédit la bulle immobilière de 2008 et désormais un sceptique déclaré vis-à-vis de l'IA, va rejoindre Minerva Investment Management en tant que conseiller principal afin de contribuer au lancement d'un fonds axé sur les positions courtes.

M. Burry travaillera aux côtés de Lakshmi Ganapathi, fondatrice et directrice générale d'Unicus, une filiale de Minerva, a-t-il indiqué mardi soir dans un message publié sur X.com. Cette nomination avait été annoncée pour la première fois il y a une semaine par Unicus sur cette plateforme de réseaux sociaux.

Burry s’est fait connaître en misant à la baisse sur le boom immobilier qui s’est effondré en 2008, et ses dernières critiques visent les géants de l’IA et les fabricants de puces, qu’il accuse d’étirer les plans d’amortissement afin de lisser leurs résultats. Il détient des positions baissières sur Nvidia

NVDA.O et Palantir Technologies PLTR.O .

Burry a fermé son fonds spéculatif, Scion Asset Management, fin 2025, et partage désormais ses idées d’investissement via une newsletter Substack payante consacrée aux marchés financiers, sous le pseudonyme de “Cassandra Unchained”.

Unicus a indiqué que son nouveau fonds devrait être lancé d’ici un mois, selon un message publié sur X.com. Certains de ses meilleurs rendements par le passé proviennent de positions courtes sur des actions telles que celles du constructeur de véhicules électriques Faraday Futures FFAI.O et le distributeur de voitures d'occasion Carvana CVNA.O , selon une note publiée sur son site web.

La société a également adopté une position baissière sur des titres tels que la société de cloud computing Snowflake

SNOW.N , le laboratoire pharmaceutique Moderna MRNA.O et la plateforme de courtage axée sur les particuliers Robinhood

HOOD.O .

Unicus n’a pas répondu à une demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.