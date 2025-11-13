 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 271,95
+0,37%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Michael Burry, célèbre pour son "Big Short", radie Scion Asset Management
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoutez des détails sur la critique de Burry à l'égard des poids lourds de la technologie dans les paragraphes 6 à 8) par Niket Nishant

"L'investisseur Michael Burry, connu pour ses paris réussis contre le marché immobilier américain en 2008, a supprimé l'enregistrement de son fonds spéculatif, Scion Asset Management.

La base de données de la Securities and Exchange Commission a indiqué que le statut d'enregistrement de Scion était "terminé" au 10 novembre. Le désenregistrement signifie que le fonds n'est pas tenu de déposer des rapports auprès de l'autorité de régulation ou d'un État.

Les paris du fonds, qui gérait 155 millions de dollars d'actifs en mars, ont longtemps été disséqués à la recherche d'indices de bulles imminentes et de signes d'effervescence sur les marchés.

Dans un message publié mercredi sur la plateforme de médias sociaux X, Michael Burry a déclaré: "On to much better things Nov 25th." Scion Asset Management n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Burry a intensifié ses critiques à l'égard des poids lourds de la technologie, notamment Nvidia NVDA.O et Palantir Technologies PLTR.N , au cours des dernières semaines, remettant en question le boom de l'infrastructure en nuage et accusant les principaux fournisseurs d'utiliser une comptabilité agressive pour gonfler les bénéfices de leurs investissements massifs en matériel.

DES PARIS BAISSIERS SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Michael Burry a fait valoir que des entreprises telles que Microsoft MSFT.O , Google GOOGL.O , Oracle ORCL.N et Meta

META.O , parmi lesquelles Google est une filiale d'Alphabet, déversent des milliards dans les puces et les serveurs de Nvidia, et allongent discrètement les calendriers d'amortissement pour que les bénéfices paraissent plus lisses.

Entre 2026 et 2028, ces choix comptables pourraient sous-estimer les amortissements d'environ 176 milliards de dollars, ce qui gonflerait les bénéfices déclarés dans l'ensemble du secteur, a-t-il estimé.

La position courte de l'investisseur sur les titres hypothécaires à risque pendant l'effondrement du marché immobilier a été relatée dans le livre de Michael Lewis, "The Big Short", et dans son adaptation cinématographique.

Son profil sur X, intitulé "Cassandra Unchained," est perçu comme un clin d'œil à la figure mythologique grecque maudite par Apollon pour délivrer des prophéties véridiques que personne ne croirait.

Les conseillers en investissement dont les actifs sous gestion s'élèvent à 100 millions de dollars ou plus doivent s'enregistrer auprès de la SEC et sont principalement soumis à la réglementation fédérale plutôt qu'à celle des États.

Valeurs associées

ALPHABET-A
286,7100 USD NASDAQ -1,58%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
609,0100 USD NASDAQ -2,88%
MICROSOFT
511,1400 USD NASDAQ +0,48%
NVIDIA
193,8000 USD NASDAQ +0,33%
ORACLE
227,010 USD NYSE -3,89%
PALANTIR TECHNOLOGIES
184,1700 USD NASDAQ -3,56%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo Google
    Union Européenne: Google visé par une enquête pour sa politique anti-spam
    information fournie par Reuters 13.11.2025 12:44 

    La Commission européenne a lancé jeudi une enquête visant Google, filiale d'Alphabet,, portant sur sa politique anti-spam, à la suite de plaintes d'éditeurs, affirmant que cette politique a affecté leurs revenus, ce qui pourrait exposer le géant technologique américain ... Lire la suite

  • Une photographie de Donald Trump et Jeffrey Epstein projetée le 17 septembre 2025 sur les murs du château de Windsor, au Royaume-Uni, par le groupe de militants Led By Donkeys, en marge de la visite d'Etat du président américain à Londres ( AFP / Lena VOELK )
    "Trump savait à propos des filles" : l'affaire Epstein encore relancée
    information fournie par AFP 13.11.2025 12:39 

    Donald Trump "savait à propos des filles" dont abusait le délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein, et a même "passé plusieurs heures" avec l'une d'elles, affirment des emails du financier new-yorkais publiés mercredi, énième rebondissement d'un scandale qui ... Lire la suite

  • un hypermarché Géant Casino (Crédit: / Adobe Stock)
    Casino, plus forte hausse du SRD à la mi-séance du jeudi 13 novembre 2025
    information fournie par AOF 13.11.2025 12:28 

    (AOF) - Casino (+13,09%, à 0,3092 euro) L'action Casino est particulièrement recherchée, soutenu par l'effervescence qui entoure le secteur de la grande distribution. Carrefour a annoncé l'arrivée au sein de son capital de la famille Saadé, à hauteur de 4%. "Le ... Lire la suite

  • ( AFP / NIKLAS HALLE'N )
    Rolls Royce propulsé par ses moteurs d'avion
    information fournie par Boursorama avec AFP 13.11.2025 12:25 

    Le groupe industriel britannique Rolls-Royce a assuré jeudi que la demande pour ses moteurs d'avions propulsera ses bénéfices annuels et poursuit en parallèle le développement de petits réacteurs nucléaires modulaires, dont le premier exemplaire britannique sera ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank