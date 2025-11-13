Michael Burry, célèbre pour son "Big Short", radie Scion Asset Management

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoutez des détails sur la critique de Burry à l'égard des poids lourds de la technologie dans les paragraphes 6 à 8) par Niket Nishant

"L'investisseur Michael Burry, connu pour ses paris réussis contre le marché immobilier américain en 2008, a supprimé l'enregistrement de son fonds spéculatif, Scion Asset Management.

La base de données de la Securities and Exchange Commission a indiqué que le statut d'enregistrement de Scion était "terminé" au 10 novembre. Le désenregistrement signifie que le fonds n'est pas tenu de déposer des rapports auprès de l'autorité de régulation ou d'un État.

Les paris du fonds, qui gérait 155 millions de dollars d'actifs en mars, ont longtemps été disséqués à la recherche d'indices de bulles imminentes et de signes d'effervescence sur les marchés.

Dans un message publié mercredi sur la plateforme de médias sociaux X, Michael Burry a déclaré: "On to much better things Nov 25th." Scion Asset Management n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Burry a intensifié ses critiques à l'égard des poids lourds de la technologie, notamment Nvidia NVDA.O et Palantir Technologies PLTR.N , au cours des dernières semaines, remettant en question le boom de l'infrastructure en nuage et accusant les principaux fournisseurs d'utiliser une comptabilité agressive pour gonfler les bénéfices de leurs investissements massifs en matériel.

DES PARIS BAISSIERS SUR L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Michael Burry a fait valoir que des entreprises telles que Microsoft MSFT.O , Google GOOGL.O , Oracle ORCL.N et Meta

META.O , parmi lesquelles Google est une filiale d'Alphabet, déversent des milliards dans les puces et les serveurs de Nvidia, et allongent discrètement les calendriers d'amortissement pour que les bénéfices paraissent plus lisses.

Entre 2026 et 2028, ces choix comptables pourraient sous-estimer les amortissements d'environ 176 milliards de dollars, ce qui gonflerait les bénéfices déclarés dans l'ensemble du secteur, a-t-il estimé.

La position courte de l'investisseur sur les titres hypothécaires à risque pendant l'effondrement du marché immobilier a été relatée dans le livre de Michael Lewis, "The Big Short", et dans son adaptation cinématographique.

Son profil sur X, intitulé "Cassandra Unchained," est perçu comme un clin d'œil à la figure mythologique grecque maudite par Apollon pour délivrer des prophéties véridiques que personne ne croirait.

Les conseillers en investissement dont les actifs sous gestion s'élèvent à 100 millions de dollars ou plus doivent s'enregistrer auprès de la SEC et sont principalement soumis à la réglementation fédérale plutôt qu'à celle des États.