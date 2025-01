Mib-30 : nouveau record absolu à 36.351Pts information fournie par Cercle Finance • 20/01/2025 à 19:40









(CercleFinance.com) - L'indice phare de la bourse de Milan inscrit un nouveau record absolu à 36.351Pts avant de consolider de -0,35%.

La clôture du vendredi 17 janvier (36.267) reste donc la meilleure de l'histoire, mais cela reste un score bien supérieur aux 35.400 du 15 mai 2024 (niveau égalé le 10 janvier dernier)... le risque de double sommet historique semble écarté.

Compte tenu d'un Nième rebond sur le support des 33.000 testé sans relâche à chaque consolidation depuis mi-août, le prochain objectif pourrait bien se situer vers 38.000Pts (report d'amplitude).





