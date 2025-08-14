Miami International, société mère de MIAX, s'apprête à faire ses débuts à la Bourse de New York après une introduction en bourse de 345 millions de dollars

Miami International Holdings MIAX.N , la société mère de l'opérateur boursier MIAX, commencera à négocier sur le NYSE plus tard ce jeudi, devenant ainsi la première bourse financière américaine à entrer en bourse en 15 ans.

La société basée à Princeton, dans le New Jersey, a vendu 15 millions d'actions au-dessus de la fourchette commercialisée de 19 à 21 dollars l'unité pour lever 345 millions de dollars mercredi, l'une des plus importantes cotations d'un opérateur boursier américain.

Seule une poignée d'opérateurs boursiers américains sont entrés en bourse depuis les années 2000 et la cotation de Miami International a été longue à venir, la société ayant déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse en 2022.

CME Group CME.O a été la première bourse américaine à entrer en bourse en 2002, tandis que Cboe Global CBOE.Z est entré en bourse en 2010.

Les bourses ont également prospéré cette année, la volatilité accrue des marchés ayant entraîné des volumes d'échanges record et stimulé les bénéfices.

"C'est un secteur de niche, mais les investisseurs s'y sentent à l'aise. MIAX bénéficie clairement de vents favorables sur plusieurs années dans le domaine des options", a déclaré Matt Kennedy, stratège principal chez Renaissance Capital, fournisseur de recherche sur les introductions en bourse et les ETF.

"L'évaluation a été présentée avec une nette décote par rapport à ses pairs, ce qui a également contribué à susciter la demande des investisseurs."

MIAX, dirigé par Thomas Gallagher, a été lancé en 2007 après une vague de consolidation des bourses d'actions et d'options.

"Je ne m'inquiète pas de la fragmentation. Je ne m'inquiète pas des aspects liés à l'existence d'un ensemble très diversifié de bourses", a déclaré Thomas Gallagher lors d'une interview accordée à Reuters.

"Je pense qu'il s'agit simplement de savoir qui dispose de la bonne technologie, de la bonne infrastructure et des bonnes relations avec les acteurs du marché."

L'ACCENT MIS SUR LES OPTIONS

Bien que MIAX exploite neuf bourses couvrant des catégories d'actifs telles que les actions et les contrats à terme, la majorité de ses revenus provient du négoce d'options.

La société a lancé sa première bourse d'options en 2012 et a gagné des parts de marché sur ses concurrents au cours de la dernière décennie. Au premier semestre 2025, elle détenait une part de marché de 16 % dans le secteur des options aux États-Unis, derrière le NYSE, le Nasdaq et le Cboe, selon l'Options Clearing Corporation.

L'année dernière, MIAX a lancé sa quatrième bourse d'options sur actions aux États-Unis.

Bien qu'elle ne dispose actuellement d'aucun produit crypto, la société est ouverte aux opportunités d' élargissement de son offre.

"Si un partenaire crypto vient me voir et me dit que nous aimerions créer une coentreprise pour proposer une offre crypto, soit sur votre bourse de contrats à terme, soit sous la forme d'une option sur un indice crypto, nous sommes ouverts aux affaires", a déclaré Thomas Gallagher.